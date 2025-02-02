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Сегодня, 18:58

Сын тренера «Спартака» получил тяжелую травму

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Вратарь «Венеции» Филип Станкович рискует пропустить остаток сезона-2024/25.

Средний сын Деяна Станковича получил тяжелую травму левого колена и был заменен в середине первого тайма матча 23-го тура серии А с «Удинезе» (2:3).

Права на 22-летнего Филипа принадлежат «Интеру», который отдал голкипера в аренду на год. В «Венеции» Станкович стал основным, одним из лидеров команды. Возможно, теперь миланский гранд досрочно отзовет футболиста, чтобы взять под контроль его лечение и восстановление.

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Деян Станкович
Футбол
ФК Венеция
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