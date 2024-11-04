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Сегодня, 13:52

Сына главного тренера «Спартака» признали лучшим в матче с «Интером»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Филип Станкович.
Фото Global Look Press
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22-летний голкипер Филип Станкович, средний сын главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, стал, по версии La Gazzetta dello Sport, лучшим игроком матча 11-го тура серии А «Интер» — «Венеция» (1:0), который состоялся в воскресенье, 3 ноября.

Филип спас гостей от разгрома и получил от ведущего спортивного СМИ Италии наивысший балл среди всех участников встречи — 8,0.

Издание Tuttosport также назвало Станковича лучшим — наряду с коллегой по амплуа из «Интера» Зоммером он получил 7,5. Corriere dello Sport поставило сербскому голкиперу 6,5.

Это четвертый подряд матч Филипа в стартовом составе «Венеции», которая находится с 8 очками в зоне вылета.

Деян Станкович
Футбол
ФК Венеция
ФК Интер (Интернационале)

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