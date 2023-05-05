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Сегодня, 18:15

Тарханов отметил вклад Кварацхелии и Осимхена в завоевание «Наполи» титула чемпиона Италии

Алина Савинова
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Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о досрочной победе «Наполи» в чемпионате Италии.

«Говорить о полной неожиданности такого успеха «Наполи» нельзя. В команде собраны хорошие футболисты под руководством опытного тренера. Но до начала сезона уверенности в их победе не было. Однако команда в течение чемпионата показала отличную игру и заслуженно побеждала. Посмотрим, сумеет ли «Наполи» повторить этот успех в следующем сезоне. Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен внесли большой вклад в чемпионство «Наполи». Хвича для позиции крайнего полузащитника забил много голов и отдал немало результативных передач», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

«Наполи» досрочно стал победителем чемпионата Италии. 4 мая неаполитанцы вничью сыграли с «Удинезе» (1:1) и набрали 80 очков по итогам 33 туров серии А.

В текущем сезоне 22-летний Кварацхелия провел 29 матчей за «Наполи» в чемпионате Италии, отметился 12 голами и 12 результативными передачами. На счету 24-летнего Осимхена 22 забитых мяча и 5 голевых передач в 27 играх за неаполитанцев.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10847597-tarhanov-ocenil-vklad-kvarachelii-v-zavoevanii-napoli-titula-chempiona-italii.html
Виктор Осимхен
Хвича Кварацхелия
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