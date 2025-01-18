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Сегодня, 18:31

Тарханов считает, что Хвиче в «ПСЖ» будет не хуже, чем в Италии

Камила Абдурахманова
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Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал переход Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ».

«Все-таки «ПСЖ» — это суперкоманда, топ-клуб, даже по значимости получше «Наполи». Но все равно французский чемпионат не сильнее итальянского, однако «ПСЖ» все время играет в Лиге чемпионов и побеждает в чемпионате, поэтому я не думаю, что ему будет хуже там, чем в Италии», — сказал Тарханов Vprognoze.ru.

Французский клуб заплатил за трансфер 75 миллионов евро. Это пятый по стоимости переход в истории зимнего трансферного окна. Рекорд принадлежит трансферу Фелипе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону», который состоялся в сезоне-2017/18 и обошелся в 135 миллионов евро.

Источник: Vprognoze.ru
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Александр Тарханов
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