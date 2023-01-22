Тедеско может возглавить «Фиорентину»

Экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Фиорентину», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, итальянский специалист присутствовал на матче «Фиорентина» — «Торино» (0:1). Также сообщается, что руководство «фиалок» рассматривает вариант с приглашением Тедеско как основной.

Последним местом работы 37-летнего тренера был «Лейпциг», с которым он выиграл Кубок Германии.

Также Тедеско работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год, в «Шальке» с июля 2017 по март 2019 и в «Эрцгебирге» с марта по июнь 2017 года.