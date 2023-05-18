Технический директор «Торино» надеется, что Миранчук будет доступен к следующему матчу

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти выразил надежду на то, что Алексей Миранчук сможет сыграть с «Фиорентиной».

«Я надеюсь, что он будет доступен для следующего матча», — приводит слова Ваньяти «РБ Спорт».

Ранее российский хавбек из-за перелома мизинца пропустил матч 35-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (1:0).

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 26 матчей в серии А, забил 4 гола и отметился 7 результативными передачами.

«Торино» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 49 очков.

21 мая «Торино» сыграет с «Фиорентиной». Начало — в 16:00 по мск.