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Италия

Сегодня, 19:48

Технический директор «Торино» заявил, что по Миранчуку и Влашичу никаких решений не принималось

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти прокомментировал будущее Алексея Миранчука и Николы Влашича в туринском клубе.

«По Миранчуку и Влашичу никаких решений не принималось. Все решения по составу будут в конце сезона», — приводит слова Ваньяти «РБ Спорт».

27-летний россиянин выступает за «Торино» с августа 2022 года на правах аренды. Его действующий контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года. В нынешнем розыгрыше серии А Миранчук провел за туринский клуб 22 матч, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

В прошлом туре итальянской серии А «Торино» дома проиграл «Роме» (1:2). В следующим туре подопечные Ивана Юрича сыграют 16 апреля против «Салернитаны».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tehnicheskij-direktor-torino-po-miranchuku-i-vlashichu-nikakih-reshenij-ne-prinimalos/
Алексей Миранчук
Никола Влашич
Футбол
ФК Торино
серия А
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