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Италия

Сегодня, 10:04

Тэмми Абрахам намерен покинуть «Рому» летом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам намерен покинуть клуб летом, сообщает Sky in Italy.

По данным источника, 25-летний игрок намерен вернуться в АПЛ. В нем заинтересованы бывший клуб «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Форвард является воспитанником лондонского клуба, поэтому у синих есть право обратного выкупа форварда за 80 миллионов евро.

В этом сезоне Абрахам провел за «Рому» 38 матчей во всех турнираз, в которых забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Рома
ФК Челси
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