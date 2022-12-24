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Италия

Сегодня, 13:40

Тэмми Абрахам оценил свою игру в этом сезоне серии А

Виктория Кравченко
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Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам рассказал, что думает о своем выступлении в этом сезоне.

«Такое часто случается в футболе, у меня и раньше бывали взлеты и падения. Это случалось с другими игроками в прошлом и будет происходить дальше. В прошлом сезоне для меня все складывалось отлично, но в этой кампании мне не удалось удачно стартовать. Это правда, но я и команда хотим наверстать упущенное в оставшейся части сезона. Я уверен, что такие моменты делают тебя сильнее», — цитирует Абрахама Football Italia.

В этом сезоне серии А англичанин забил три гола в 15 матчах. В прошлом розыгрыше он забил 17 голов в 35 матчах.

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