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Тэмми Абрахам признан лучшим игроком Суперкубка Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
Тэмми Абрахам.
Фото Reuters
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Нападающий «Милана» Тэмми Абрахам признан лучшим игроком финала Суперкубка Италии против «Интера» (3:2). Англичанин забил победный гол в добавленное время.

«Я очень рад за свою команду, за болельщиков и за всех вас. Мы играли уверенно, смело, с желанием, а когда мы это делаем, становимся сильной командой. Мы очень счастливы», — сказал Абрахам Sport Mediaset, размахивая своим трофеем «Игрок матча».

«Милан» проигрывал по ходу матча 0:2, но в концовке встречи сумел отыграться и вырвать победу благодаря гол в добавленное время.

&laquo;Милан&raquo; выиграл Суперкубок Италии. «Милан» победил в сумасшедшем дерби. Консейсау хватило недели и двух матчей, чтобы взять трофей

Футбол
ФК Милан
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