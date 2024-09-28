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Тео Эрнандес не планирует покидать «Милан»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Милана» Тео Эрнандес поделился планами о своем будущем.

«Я очень счастлив здесь. Люди, болельщики, одноклубники — все показывают мне свою любовь, и это очень важно. Я очень счастлив в «Милане», — приводит слова Эрнандеса журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X.

26-летний француз с 2019 года выступает за «Милан». Действующий контракт игрока рассчитан до 2026 года. В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу в 7 матчах во всех турнирах.

27 сентября «Милан» дома разгромил «Лечче» в матче 6-го тура серии А — 3:0.

Тео Эрнандес
Футбол
ФК Милан

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