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Италия

14 марта, 06:44

Тьерри Анри назвал Индзаги гением

Виктория Кравченко
Симоне Индзаги
Симоне Индзаги.
Фото Reuters
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Бывший нападающий «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри оценил работу главного тренера Симоне Индзаги в «Интере». Он отметил, что бывшие нападающие обычно не становятся хорошими тренерами, однако Индзаги опровергает это утверждение.

«Я никогда не видел передач центрального защитника центральному защитнику, а они сделали это на последних выходных. Я такого никогда не видел, Индзаги явно гений», — сказал Анри в эфире CBS Sports.

Вчера, 13 марта, миланский клуб вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов, проиграв в ответном матче «Атлетико» со счетом 1:2 (2:3 — по пенальти, 1:0 — первый матч).

Тьерри Анри
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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