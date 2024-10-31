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Сегодня, 09:25

Мотта о ничьей с «Пармой»: «Мы подарили сопернику так много шансов»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта прокомментировал ничью с «Пармой» (2:2) в 10-м туре серии А.

«Мы так много подарили шансов и сами создали их для соперника сегодня. Нам нужно стать лучше, чтобы добиться того результата, которого мы хотим достичь, и это точно не ничья.

Мы допустили ошибки на последних подступах к воротам соперника — не хватало последнего паса и завершения», — сказал Мотта после игры.

«Ювентус» продлил беспроигрышную серию — команда не проигрывала в этом сезоне (4 победы и 6 ничьих). Туринцы с 18 очками занимают 4-е место в турнирной таблице. «Парма» идет на 14-й строчке — 9 очков.

Тиагу Мотта
ФК Парма
ФК Ювентус

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