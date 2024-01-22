Тиагу Джало перешел в «Ювентус», подписав контракт до 2026 года

«Ювентус» объявил о переходе защитника «Лилля» Тиагу Джало, сообщается на официальном сайте клуба.

Португальский футболист подписал контракт с туринской командой до 2026 года.

За «Лилль» Джало выступал с 2019 года. Всего он провел за французский клуб 102 матча и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 15 миллионов евро.

«Ювентус» на данный момент возглавляет турнирную таблицу серии А. Команда под руководством Массимилиано Аллегри набрала 52 очка в 21 матче.