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Италия

Сегодня, 22:04

Тиагу Джало перешел в «Ювентус», подписав контракт до 2026 года

Алина Савинова
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«Ювентус» объявил о переходе защитника «Лилля» Тиагу Джало, сообщается на официальном сайте клуба.

Португальский футболист подписал контракт с туринской командой до 2026 года.

За «Лилль» Джало выступал с 2019 года. Всего он провел за французский клуб 102 матча и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 15 миллионов евро.

«Ювентус» на данный момент возглавляет турнирную таблицу серии А. Команда под руководством Массимилиано Аллегри набрала 52 очка в 21 матче.

Источник: https://www.juventus.com/en/news/articles/tiago-djalo-joins-juventus
ФК Ювентус
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