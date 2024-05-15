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Сегодня, 06:27

Тиав заявил, что хочет остаться в «Милане»

Алина Савинова
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Защитник «Милана» Малик Тиав отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны «Реала» и «Баварии».

«Слухи — это часть футбола, всегда появляются какие-то новости... Я сосредоточен на «Милане». В следующем сезоне я хочу добиться большего. Я сосредоточен на себе и игре команды. «Милан» — действительно великий клуб», — заявил футболист.

Тиав перешел в «Милан» из «Шальке» в 2022 году. В текущем сезоне 22-летний защитник провел 29 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Контракт игрока с красно-черными рассчитан до июня 2027 года.

После 36 туров «Милан» занимает второе место в чемпионате Италии с 74 очками.

Источник: https://www.pianetamilan.it/news-milan/interviste/milan-thiaw-maldini-under-armour-ultime-news-oggi-14-05-2024/
Футбол
ФК Милан
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