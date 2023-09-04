Тиджани Рейндерс намерен провести всю карьеру в «Милане»

Новичок «Милана» Тиджани Рейндерс заявил, что мечтает провести всю карьеру в миланском клубе.

«Когда я смотрю вокруг и вижу, в каком мы теперь живем городе, это фантастика. Это мегаполис, и тут такие прекрасные рестораны... Тут едят много пасты. И я играю за один из лучших в мире клубов. Я хочу остаться тут на много лет», — цитирует Рейндерса pianetamilan.it.

19 июля «Милан» объявил о переходе Рейндерса. 24-летний голландец подписал с «россонери» контракт до 2028 года.