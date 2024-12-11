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Сегодня, 09:14

Тикнизян летом мог оказаться в «Комо»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян мог перейти в «Комо», сообщает Legalbet.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривал переход 25-летнего игрока сборной Армении в летнее трансферное окно. Сообщается, что «Комо» отказался от Тикнизяна, так как он считался бы легионером в серии А.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. В текущем сезоне защитник провел 22 матча, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.

Источник: Legalbet
Наир Тикнизян
ФК Комо
ФК Локомотив (Москва)
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