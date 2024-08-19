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Сегодня, 12:30

Тикнизян считает, что переход Алексея Миранчука в «Атланту» станет хорошим шансом для него

Виктория Кравченко
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал переход российского полузащитника Алексея Миранчука в «Атланту».

«Мне кажется, что мне еще рано говорить о переезде в США. Леша Миранчук — очень классный футболист, я даже не понимаю, почему в «Аталанте» ему так мало времени давали, потому что у него очень хорошие качества. Чемпионат MLS является зрелищным. Я думаю, что это очень неплохо в нынешних реалиях для Алексея. Был бы я готов потом перейти в американский чемпионат? Да какая Америка, я сейчас в России», — цитирует Тикнизяна ТАСС.

30 июля Миранчук перешел из «Аталанты» в «Атланту», подписав контракт до конца 2027 года.

Источник: ТАСС
Алексей Миранчук
Наир Тикнизян
ФК Аталанта
ФК Атланта Юнайтед
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