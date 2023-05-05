Только 6 игроков чемпионского состава «Наполи» ранее побеждали в топ-5 лиг Европы

Победа в чемпионате Италии стала для большинства игроков «Наполи» первым трофеем топ-5 лиг Европы.

Только 6 футболистов из команды Лучано Спаллетти ранее становились чемпионами: Ирвинг Лосано, Ким Мин Джэ, Станислав Лоботка, Амир Ррахмани, Бартош Берешиньски и Матиас Оливера.

В четверг, 4 мая, «Наполи» сыграл вничью с «Удинезе» (1:1) и за 5 туров до конца чемпионата гарантировал себе победу в серии А. Это третье скудетто в истории клуба. Первые два были завоеваны еще в прошлом веке — в сезонах-1986/87 и 1989/90.