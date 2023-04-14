Тухель — об Осимхене: «Если я что-то скажу, то Спаллетти ответит: «Почему Томас не держит рот на замке?»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался об интересе его команды к нападающему «Наполи» Виктору Осимхену.

«Знаете, у меня есть мнение на этот счет... Но если я скажу это сейчас... Я знаю, как все работает. Если я что-то об этом скажу и это попадет в Италию, то там мой коллега скажет: «Почему Томас не держит рот на замке?». Я не буду говорить об игроках других клубов», — приводит слова Тухеля Sky Sport.

Ранее сообщалось, что нигерийский форвард близок к переходу в «Баварию» в летнее трансферное окно.