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Сегодня, 10:16

Томори: «Цель Милана — победа в Кубке Италии»

Даниил Аршавский
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Центральный защитник «Милана» Фикайо Томори поделился мнением о победе команды в матче 1/8 Кубка Италии с «Сассуоло» (6:1).

«Конечно, цель «Милана» — победа в Кубке Италии. Мы сильная команда и хотим побеждать во всех турнирах. Еще одна задача в этом сезоне — пропускать меньше голов, команда стала защищаться лучше. Меня расстраивает, что сегодня нам забили, но мы работаем над этим», — цитирует Томори Football Italia.

В текущем сезоне 26-летний защитник не отметился результативными действиями в 14 матчах во всех турнирах.

В четвертьфинале Кубка Италии «Милан» ожидает встреча с победителем матча «Рома» — «Сампдория».

Источник: Football Italia
Футбол
ФК Милан
ФК Сампдория
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