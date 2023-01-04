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Италия

Сегодня, 12:38

Томори вспомнил, как приходил в «Милан»

Виктория Кравченко
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Защитник «Милана» Фикайо Томори рассказал о деталях своего перехода в итальянский клуб.

«Началось все летом 2020 года, тогда я впервые пообщался с Мальдини. Но это было в онлайн-режиме, через «зум», тогда была пандемия. Он отлично разговаривает по-английски. Меня это удивило. После разговора подумал что-то вроде «ну что ж, может, я и не попаду в «Милан», но я, по крайней мере, пообщался с Мальдини». А он еще тогда сказал «переходи в «Милан». Но тогда «Челси» отказался дать добро на переход. Получилось через шесть месяцев», — цитирует Томори pianetamilan.it.

25-летний англичанин стал игроком «Милана» летом 2021 года. Футболист заключил с клубом 4-летний контракт. Сумма трансфера составила 28,5 миллиона евро.

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