Тонали дисквалифицировали на 10 месяцев из-за ставок на футбол, он пропустит Евро-2024

Тонали дисквалифицировали на 10 месяцев из-за ставок на футбол

Полузащитник «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали дисквалифицирован на 10 месяцев по делу о ставках на футбол, сообщает агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось, что футболист признался, что делал ставки на матчи «Милана», когда играл за итальянский клуб.

Из-за отстранения 23-летний полузащитник пропустит чемпионат Европы по футболу, который пройдет в Германии летом следующего года.

12 октября стало известно, что Тонали и его партнеру по сборной Италии Николо Дзаньоло могут предъявить обвинение в нелегальных ставках на футбол.

Тонали перешел в «Ньюкасл» из «Милана» в летнее трансферное окно. 25 октября появилась информация, что английский клуб угрожает судебным иском бывшему клубу Тонали.