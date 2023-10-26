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26 октября, 14:15

Тонали дисквалифицировали на 10 месяцев из-за ставок на футбол, он пропустит Евро-2024

Тонали дисквалифицировали на 10 месяцев из-за ставок на футбол
Игнат Заздравин
Корреспондент
Сандро Тонали.
Фото Reuters
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Полузащитник «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали дисквалифицирован на 10 месяцев по делу о ставках на футбол, сообщает агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось, что футболист признался, что делал ставки на матчи «Милана», когда играл за итальянский клуб.

Из-за отстранения 23-летний полузащитник пропустит чемпионат Европы по футболу, который пройдет в Германии летом следующего года.

12 октября стало известно, что Тонали и его партнеру по сборной Италии Николо Дзаньоло могут предъявить обвинение в нелегальных ставках на футбол.

Тонали перешел в «Ньюкасл» из «Милана» в летнее трансферное окно. 25 октября появилась информация, что английский клуб угрожает судебным иском бывшему клубу Тонали.

Сандро Тонали
Футбол
Сборная Италии по футболу
ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
Чемпионат Европы по футболу
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