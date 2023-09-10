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Италия

Сегодня, 06:47

Тонали оценил игру сборной Италии в матче с Северной Македонией

Виктория Кравченко
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Полузащитник сборной Италии Сандро Тонали прокомментировал ничью в матче против Северной Македонии (1:1).

«Это точно не тот результат, с которым мы планировали вернуться домой. Мы разочарованы, но таков футбол — на международном уровне всегда сложно. Сейчас нам нужно прийти в себя и как можно лучше подготовиться к следующей игре», — цитирует игрока Sky Sport.

После трех матчей Италия занимает третью строчку в группе C, набрав четыре очка. Северная Македония набрала четыре очка в четырех матчах и находится на четвертом месте.

Сандро Тонали
Сборная Италии по футболу
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 - : -
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