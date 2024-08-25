«Торино» Ваноли обыграл «Аталанту» в серии А

«Торино» на своем поле победил «Аталанту» в матче 2-го тура итальянской серии А — 2:1.

Гости открыли счет на 26-й минуте, отличился Матео Ретеги. Туринцы отыгрались пять минут спустя благодаря голу Ивана Илича. На 49-й минуте победный гол хозяев забил Че Адамс.

«Торино» (4 очка) поднялся на второе место в серии А после двух туров. В межсезонье команду возглавил экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли.

«Аталанта» (3) идет восьмой в турнирной таблице.

В параллельном матче «Фиорентина» и «Венеция» сыграли вничью — 0:0.