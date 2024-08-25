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Сегодня, 21:32

«Торино» Ваноли обыграл «Аталанту» в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Торино» на своем поле победил «Аталанту» в матче 2-го тура итальянской серии А — 2:1.

Гости открыли счет на 26-й минуте, отличился Матео Ретеги. Туринцы отыгрались пять минут спустя благодаря голу Ивана Илича. На 49-й минуте победный гол хозяев забил Че Адамс.

«Торино» (4 очка) поднялся на второе место в серии А после двух туров. В межсезонье команду возглавил экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли.

«Аталанта» (3) идет восьмой в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 2-й тур
25 авг, 19:30. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
2:1
Аталанта

В параллельном матче «Фиорентина» и «Венеция» сыграли вничью — 0:0.

Италия. Серия А. 2-й тур
25 авг, 19:30. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
0:0
Венеция

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
Паоло Ваноли
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