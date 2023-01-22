«Торино» близок к покупке полузащитника «Вероны» Илича

«Торино» близок к покупке полузащитника «Вероны» Ивана Илича, сообщает журналист Николо Скира.

Как утверждает источник, туринский клуб предложил 15 миллионов евро за 22-летнего серба и согласовал с ним контракт до конца июня 2027 года с зарплатой в 1,2 миллиона евро в год.

Илич выступает за «Верону» с сентября 2020 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 11 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 13 миллионов евро.