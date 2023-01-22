«Торино» близок к покупке полузащитника «Вероны» Илича

Сегодня, 01:25
«Торино» близок к покупке полузащитника «Вероны» Ивана Илича, сообщает журналист Николо Скира.
Как утверждает источник, туринский клуб предложил 15 миллионов евро за 22-летнего серба и согласовал с ним контракт до конца июня 2027 года с зарплатой в 1,2 миллиона евро в год.
Илич выступает за «Верону» с сентября 2020 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 11 матчах команды и не отличился результативными действиями.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 13 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования