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Италия

Сегодня, 17:56

«Торино» сыграл вничью с «Фиорентиной». Миранчук вышел на поле во втором тайме

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Торино» — «Фиорентина».
Фото Global Look Press
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«Торино» на своем поле сыграл вничью с «Фиорентиной» в 36-м туре серии А — 1:1.

На 48-й минуте гостей вывел вперед гол Луки Йовича. Туринцы сумели отыграться на 66-й минуте благодаря точному удару Антонио Санабрии.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 61-й минуте.

После ничьей «Торино» с 50 очками занимает 10-е место в серии А. «Фиорентина» набрала столько же очков, но уступает туринцам по дополнительным показателям.

Италия. Серия А. 36-й тур
21 мая, 16:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
1:1
Фиорентина

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
ФК Фиорентина
0
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