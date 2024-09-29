«Торино» сыграет с «Лацио» в чемпионата Италии по футболу 29 сентября

«Торино» и «Лацио» встретятся в матче 6-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 29 сентября. Игра состоится на олимпийском стадионе «Гранде-Торино» в Турине (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 13.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Торино» — «Лацио» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru.

По итогам 5-ти туров серии А гранатовые набрали 11 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Бело-голубые с семью баллами идут на восьмой строчке чемпионата.

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