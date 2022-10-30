Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 21:47

«Торино» — «Милан»: Миранчук выйдет в стартовом составе

Алексей Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч с «Миланом»
Иван Торопцев
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
Telegram Новости

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук примет участие в матче 12-го тура чемпионата Италии против «Милана».

Миранчук попал в стартовый состав туринской команды.

«Торино»: Милинкович-Савич, Джиджи, Схюрс, Буонджорно, Синго, Лазаро, Риччи, Лукич, Влашич, Миранчук, Пеллегри.

Запасные: Фьоренца, Джемелло, Адопо, Байейе, Войвода, Гарбетт, Зима, Карамо, Линетти, Радоньич, Родригес, Сек.

«Милан»: Тэтэрушану, Калюлю, Томори, Габбиа, Эрнандес, Тонали, Побега, Рафаэл Леау, Диас, Мессиас, Ориги.

Запасные: Миранте, Юнгдаль, Адли, Балло-Туре, Беннасер, Вранкс, Де Кетеларе, Дест, Жиру, Крунич, Кьер, Ребич, Тиав.

Матч «Торино» — «Милан» состоится сегодня, 30 октября, начало — в 22.45 по московскому времени.

Италия. Серия А. 12-й тур
30 окт, 22:45. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
Милан

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Милан
ФК Торино
2
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ФИФА может заменить Тунис на Италию на чемпионате мира? Что происходит и позволяют ли это правила
Пошла против МОК и победила: темнокожая легкоатлетка носит маски Халка и Джокера
В НАТО призвали Россию вернуться к зерновой сделке
Первым заметивший дрон в Севастополе матрос представлен к госнаграде
Обломки морских беспилотников в Севастополе подняты на поверхность
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Фиорентина» одержала победу над «Специей» благодаря голу Кабрала на последней минуте матча

«Лацио» проиграл «Салернитане» на своем поле