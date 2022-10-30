Алексей Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч с «Миланом»

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук примет участие в матче 12-го тура чемпионата Италии против «Милана».

Миранчук попал в стартовый состав туринской команды.

«Торино»: Милинкович-Савич, Джиджи, Схюрс, Буонджорно, Синго, Лазаро, Риччи, Лукич, Влашич, Миранчук, Пеллегри.

Запасные: Фьоренца, Джемелло, Адопо, Байейе, Войвода, Гарбетт, Зима, Карамо, Линетти, Радоньич, Родригес, Сек.

«Милан»: Тэтэрушану, Калюлю, Томори, Габбиа, Эрнандес, Тонали, Побега, Рафаэл Леау, Диас, Мессиас, Ориги.

Запасные: Миранте, Юнгдаль, Адли, Балло-Туре, Беннасер, Вранкс, Де Кетеларе, Дест, Жиру, Крунич, Кьер, Ребич, Тиав.

Матч «Торино» — «Милан» состоится сегодня, 30 октября, начало — в 22.45 по московскому времени.