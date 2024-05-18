«Милан» потерпел выездное поражение от «Торино»

«Милан» на выезде проиграл «Торино» в матче 37-го тура чемпионата Италии — 1:3.

Авторами забитых мячей у туринской команды стали Дуван Сапата, Иван Илич и Рикардо Родригес. Гости ответили голом Исмаэля Беннасера, реализовавшего 11-метровый удар.

На данный момент «Милан» занимает второе место в турнирной таблице серии А, набрав 74 очка. «Торино» поднялся на 9-ю строчку (53).

В заключительном туре «россонери» сыграют дома против «Салернитаны», а команда из Турина проведет выездную встречу с «Аталантой». Оба матча пройдут 26 мая.