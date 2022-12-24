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Италия

Сегодня, 09:29

«Торино» может летом выкупить Влашича у «Вест Хэма» за 15 миллионов евро

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Торино» готов приобрести полузащитника Николу Влашича на постоянной основе по окончании сезона, сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

По информации источника, у «Торино» есть опция выкупа 25-летнего футболиста за 15 миллионов евро. Отмечается, что главный тренер туринцев Иван Юрич считает Влашича неприкосновенным и ведущим игроком команды.

Валашич выступает за «Торино» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне хорват провел за итальянский клуб 16 матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Никола Влашич
Футбол
ФК Торино
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