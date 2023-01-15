«Торино» близок к завершению сделки с «Ромой» по Шомуродову

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«Торино» близок к завершению сделки по аренде нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова, сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, клуб уже согласовал условия контракта с 27-летним узбеком. Также туринцы близки к подписанию полузащитника «Вероны» Ивана Илича.
В сезоне-2022/23 Шомуродов принял участие в 8 матчах «Ромы», провел на поле в сумме 151 минуту и забил 1 гол.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования