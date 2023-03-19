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Италия

Сегодня, 18:53

Дубль Осимхена и гол Кварацхелии помогли «Наполи» разгромить «Торино»

Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен.
Фото Reuters
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«Наполи» разгромил «Торино» в матче 27-го тура серии А 4:0.

Дублем в составе неаполитанцев отметился Виктор Осимхен. Еще по голу на свой счет записали Хвича Кварацхелия, реализовавший пенальти, и Танги Ндомбеле.

Российский полузащитник туринцев Алексей Миранчук пропускал игру из-за повреждения.

«Наполи» с 71 очком продолжает лидировать в турнирной таблице серии А, опережая «Интер» на 21 балл. «Торино» с 37 очками опустилось на 11-ю строчку.

Италия. Серия А. 27-й тур
19 мар, 17:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
0:4
Наполи

В параллельной встрече «Фиорентина» с минимальным счетом обыграла «Лечче» 1:0. Единственный мяч в свои ворота отправил защитник гостей Антонио Галло.

Италия. Серия А. 27-й тур
19 мар, 17:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
1:0
Лечче

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Виктор Осимхен
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Лечче
ФК Наполи
ФК Торино
ФК Фиорентина
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