Дубль Осимхена и гол Кварацхелии помогли «Наполи» разгромить «Торино»

«Наполи» разгромил «Торино» в матче 27-го тура серии А — 4:0.

Дублем в составе неаполитанцев отметился Виктор Осимхен. Еще по голу на свой счет записали Хвича Кварацхелия, реализовавший пенальти, и Танги Ндомбеле.

Российский полузащитник туринцев Алексей Миранчук пропускал игру из-за повреждения.

«Наполи» с 71 очком продолжает лидировать в турнирной таблице серии А, опережая «Интер» на 21 балл. «Торино» с 37 очками опустилось на 11-ю строчку.

В параллельной встрече «Фиорентина» с минимальным счетом обыграла «Лечче» — 1:0. Единственный мяч в свои ворота отправил защитник гостей Антонио Галло.