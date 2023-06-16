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Италия

Сегодня, 12:36

«Торино» не планирует платить за выкуп Миранчука больше 7 миллионов евро

Виталий Косик
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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«Торино» не собирается платить за выкуп российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука более 7 миллионов евро, сообщает Tuttosport.

По информации издания, в туринской команде считают сумму выкупа, прописанную в прошлом году в арендном соглашении Миранчука (9,5+1,5 миллионов евро) слишком завышенной.

«Быки» готовы выкупить россиянина за 7 миллионов евро. «Аталанта» не торопится с принятием решения по будущему Миранчука и может вернуть его в команду.

В сезоне-2022/23 Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды. Контракт 27-летнего россиянина с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года.

В прошедшем сезоне Миранчук провел за 31 матч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
серия А
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