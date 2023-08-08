«Торино» не ведет переговоров с «Аталантой» по Миранчуку

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не перейдет в «Торино», сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, руководство «Торино» не ведет переговоров с «Аталантой» о выкупе или аренда Миранчука. Отмечается, что в настоящий момент итальянский клуб больше сосредоточен на подписании полузащитника Руслана Малиновского. «Аталанта» планирует выручить за полузащитника 10 миллионов евро, но готова обсуждать аренду в другой клуб.

Миранчук перешел в «Аталанту» в 2020 году. Прошлый сезон россиянин провел в «Торино» на правах аренды. На его счету 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах минувшего сезона серии А.