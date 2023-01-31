«Торино» объявил о трансфере защитника сборной Гваделупы

31 января, 23:37
Защитник «Реймса» Эндрю Гравийон перешел в «Торино», сообщает сайт итальянской команды.
Туринский клуб взял 24-летнего игрока в аренду до конца сезона с опцией последующего выкупа.
Защитник с июля 2021 года выступал за «Реймс», в составе которого провел 42 матча в чемпионате и Кубке Франции.
Также в активе игрока есть 4 матча в составе сборной Гваделупы.
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Основные источники исследования