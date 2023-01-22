«Торино» обыграл «Фиорентину» на выезде в серии А впервые за 47 лет

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«Торино» победил «Фиорентину» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Италии.
Единственный гол в матче забил россиянин Алексей Миранчук. «Торино» обыграл «Фиорентину» в гостях впервые с 31 октября 1976 года, тогда туринцы тоже одержали победу со счетом 1:0.
С тех пор команды провели 32 матча во Флоренции в рамках чемпионата Италии. «Фиорентина» одержала 18 побед, еще 14 игр завершились вничью.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования