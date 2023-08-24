«Торино» хочет вновь арендовать Миранчука у «Аталанты»

«Торино» продолжает попытки вернуть российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, сообщает Tuttosport. В прошлом сезоне футболист играл в туринском клубе на правах аренды.

По данным источника, руководство «Торино» хочет приобрести игрока на правах аренды с выкупом, если туринцы смогут пробиться в еврокубки по итогам сезона.

Контракт 27-летнего Миранчука с «Аталантой» рассчитан до июня 2024 года. Его трансферная стоимость — 12 миллионов евро.

Россиянин сыграл за «Торино» 31 матч во всех турнирах, отметившись четырьмя зголами и шестью результативными передачами.