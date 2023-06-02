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Италия

Сегодня, 15:35

«Торино» пока не принял никакого решения по Миранчуку, будущее футболиста под вопросом

Алина Савинова
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Будущее российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука на данный момент находится под вопросом. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как отмечает источник, многие клубы чемпионата Италии продолжают следить за футболистом, однако никаких предметных предложений пока нет.

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 27 матчей в серии А, забил 4 гола и отметился 7 результативными передачами.

Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-02-istochnik-budushcheye-alekseya-miranchuka-na-dannyy-moment-neizvestno-torino-ne-prinyal-nikakogo-resheniya
Алексей Миранчук
Футбол
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