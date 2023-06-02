«Торино» пока не принял никакого решения по Миранчуку, будущее футболиста под вопросом

Будущее российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука на данный момент находится под вопросом. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как отмечает источник, многие клубы чемпионата Италии продолжают следить за футболистом, однако никаких предметных предложений пока нет.

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 27 матчей в серии А, забил 4 гола и отметился 7 результативными передачами.

Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года.