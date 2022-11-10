«Торино» обыграл «Сампдорию». Влашич забил гол и сделал голевую передачу

«Торино» переиграл «Сампдорию» в матче 14-го тура чемпионата Италии — 2:0. Голами отметились Неманья Радоньич и Никола Влашич.

Российский полузащитник туринской команды Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу.

«Торино» поднялся на 9-е место в турнирной таблице серии А. «Сампдория» идет на 19-й строчке.