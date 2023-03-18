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Италия

Сегодня, 13:55

Миранчук пропустит матч с «Наполи» из-за травмы бедра

Виктория Кравченко
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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Российский полузащитник Алексей Миранчук не сможет принять участия в матче с «Наполи» в 27-м туре серии А, сообщает пресс-служба команды.

После медицинского обследования у игрока была выявлена травма приводящей мышцы левого бедра. Срок восстановление станет известен позже.

Ранее футболист был вызван в сборную России на ближажайшие матчи команды. Учебно-тренировочный сбор запланирован на 19-28 марта.

Матч «Торино» с «Наполи» запланирован на 19 марта. Начало — в 17.00 мск.

В текущем сезоне Миранчук сыграл за «быков» 22 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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Алексей Миранчук
ФК Наполи
ФК Торино
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