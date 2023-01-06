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Италия

Сегодня, 18:45

«Торино» становится фаворитом в борьбе за Шомуродова

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Элдор Шомуродов.
Фото Global Look Press
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Итальянские СМИ предполагают, что после матча 16-го тура серии А «Торино» — «Верона» (1:1) туринский клуб стал фаворитом в борьбе за узбекского форварда «Ромы» Элдора Шомуродова.

Ничейный исход против «Вероны», где роль выдвинутого форварда без особого успеха выполнял полузащитник Никола Влашич, показал руководству «Торино», что удачно завершить сезон без нового чистого форварда будет нереально.

«Торино» и раньше был заинтересовал в услугах Шомуродова, с которым пытается расстаться «Рома», а сейчас туринский клуб готов активизироваться. Речь идет об аренде с правом выкупа, а в сделку с «Ромой» может быть включен полузащитник Саша Лукич.

Ранее сообщалось, что 27-летним узбеком также интересуются «Фиорентина» и «Сампдория».

Шомуродов выступает за «Рому» с августа 2021 года. В текущем сезоне он провел за римский клуб 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.

Элдор Шомуродов
ФК Рома
ФК Торино
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