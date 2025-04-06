«Торино» и «Верона» поделили очки в матче серии А

6 апреля, 17:58
«Торино» дома сыграл вничью с «Вероной» в матче 31-го тура чемпионата Италии — 1:1.
За хозяев гол в этой встрече забил Элиф Элмас, у гостей отличился Амин Сарр. Нападающий туринцев Че Адамс не смог реализовать пенальти на 62-й минуте матча.
Команда из Турина с 86-й минуты играла в меньшинстве после удаления полузащитника Самуэле Риччи.
«Торино» набрал 40 очков и поднялся на 10-е место в серии А. У «Вероны» 31 балл и 14-я позиция.
Другой матч дня «Эмполи» — «Кальяри» тоже завершился ничьей (0:0). «Кальяри» с 30 очками занимает 15-е место в турнирной таблице, «Эмполи» (24) располагается на 18-й строчке.