«Торино» и «Верона» поделили очки в матче серии А

«Торино» дома сыграл вничью с «Вероной» в матче 31-го тура чемпионата Италии — 1:1.

За хозяев гол в этой встрече забил Элиф Элмас, у гостей отличился Амин Сарр. Нападающий туринцев Че Адамс не смог реализовать пенальти на 62-й минуте матча.

Команда из Турина с 86-й минуты играла в меньшинстве после удаления полузащитника Самуэле Риччи.

«Торино» набрал 40 очков и поднялся на 10-е место в серии А. У «Вероны» 31 балл и 14-я позиция.

Италия. Серия А. 31-й тур.

06 апреля, 16:00. Olimpico Grande Torino (Турин)

Другой матч дня «Эмполи» — «Кальяри» тоже завершился ничьей (0:0). «Кальяри» с 30 очками занимает 15-е место в турнирной таблице, «Эмполи» (24) располагается на 18-й строчке.