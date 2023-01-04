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Италия

Сегодня, 15:48

«Торино» — «Верона»: Миранчук выйдет в стартовом составе

Виталий Косик
Корреспондент
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«Торино» на своем поле в рамках 16-го тура чемпионата Италии примет «Верону». Стали известны составы команд на эту игру.

Российский полузащитник Алексей Миранчук выйдет на поле с первых минут матча.

«Торино»: Милинкович-Савич, Схюрс, Лукич, Родригез, Влашич, Лазаро, Джиджи, Войвода, Риччи, Родонич, Миранчук.

В текущем сезоне 27-летний россиянин принял участие в 9 матчах за «быков» во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Матч пройдет сегодня, 4 января, начало — 16.30 мск.

Алексей Миранчук
ФК Верона
ФК Торино
серия А
0
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