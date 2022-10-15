Гол Влаховича принес «Ювентусу» победу над «Торино». Миранчук провел полный матч

Сегодня, 20:56
«Торино» дома уступил «Ювентусу» в матче 10-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 0:1.
Единственный гол в игре на 74-й минуте забил Душан Влахович.
Отметим, что российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук вышел на этот матч в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.
«Ювентус» набрал 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Торино» находится на 11-м месте (11 очков).
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Основные источники исследования