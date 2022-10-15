Сегодня, 18:07
«Торино» дома сыграет с «Ювентусом» в 10-м туре серии А. Стали известны стартовые составы команд.
Российский полузащитник Алексей Миранчук выйдет на поле с первых минут.
«Торино»: Милинкович-Савич, Родригес, Схюрс, Джиджи, Влашич, Лазаро, Айна, Линетти, Лукич, Радонич, Миранчук.
«Ювентус»: Шченсны, Сандро, Бремер, Данило, Рабьо, Костич, Маккенни, Локателли, Куадрадо, Мойзе Кин, Влахович.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования