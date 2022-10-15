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Италия

Сегодня, 18:07

«Торино» — «Ювентус»: Миранчук в стартовом составе команды на матч

Анна Горшкова
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

«Торино» дома сыграет с «Ювентусом» в 10-м туре серии А. Стали известны стартовые составы команд.

Российский полузащитник Алексей Миранчук выйдет на поле с первых минут.

«Торино»: Милинкович-Савич, Родригес, Схюрс, Джиджи, Влашич, Лазаро, Айна, Линетти, Лукич, Радонич, Миранчук.

«Ювентус»: Шченсны, Сандро, Бремер, Данило, Рабьо, Костич, Маккенни, Локателли, Куадрадо, Мойзе Кин, Влахович.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Алексей Миранчук
ФК Торино
ФК Ювентус
2
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