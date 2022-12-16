Тотти назвал лучшего форварда серии А на данный момент

Экс-игрок «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти рассказал, кто, по его мнению, является лучшим нападающим серии А.

«Думаю, это Виктор Осимхен. Он всегда находится в нужном месте. Получив мяч, он обязательно забьет, при этом он готов жертвовать собой ради команды», — цитирует TMW Тотти.