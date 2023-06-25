Тотти ответил на вопрос, заслуживает ли Дибала 10-й номер в «Роме»

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти рассказал, при каком условии форвард римлян Пауло Дибала заслужит 10-й номер в команде.

«Заслуживает ли Дибала 10-й номер в «Роме»? Он заслужит его, если останется здесь еще на 10-20 лет», — цитирует Тотти Goal.

Тотти объявил об уходе из футбола в 2017 году. Большую часть карьеры он выступал за «Рому» под 10-м номером. После ухода Тотти ни один игрок «Ромы» не выходил на поле с «десяткой».

Дибала перешел в «Рому» летом прошлого года. В сезоне-2022/23 аргентинец провел 38 матчей за команду, забил 18 мячей и отдал 8 голевых передач.