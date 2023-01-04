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Италия

Сегодня, 16:37

Тотти подозревается в незаконном финансировании казино

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Итальянские правоохранители, специализирующиеся на борьбе с отмыванием денег, начали проверку в отношении бывшего капитана «Ромы» Франческо Тотти, сообщает La Verit?.

По мнению правоохранителей, Тотти совершал «подозрительные банковские транзакции». Бывший футболист может быть причастен к незаконным переводам крупных сумм в пользу владельцев казино и букмекерских контор. Представители Тотти опровергли эти предположения.

Тотти является чемпионом мира и чемпионом Италии. Он завершил игровую карьеру в 2017 году.

Источник: https://www.laverita.info/nella-guerra-totti-ilary-spunta-lantiriciclaggio-milioni-a-monte-carlo-2659063183.html
Франческо Тотти
Футбол
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