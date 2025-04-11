Тотти раскритиковали в Италии за визит в Россию

Экс-форвард сборной Италии Франческо Тотти посетил 8 апреля церемонию вручения наград международной премии «Премия РБ-2025», которая прошла в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер.

Пользователи в социальных сетях обвинили 48-летнего итальянца в пророссийской пропаганде, а также оскорбляли бывшего футболиста и писали ему угрозы.

«Моя командировка в Москву уже несколько дней вызывает бесконечную полемику. Но я не политик и не дипломат, я человек спорта, который продвигает спортивные ценности по всему миру», — сказал Тотти в интервью ANSA.